Polizei Düren

POL-DN: Falschem Gewinnversprechen geglaubt

Nideggen (ots)

Opfer von Betrügern wurde am Mittwoch vergangener Woche ein Mann aus Nideggen.

Der 66-Jährige erhielt einen Anruf einer unbekannten Frau, die ihm eröffnete, er habe in einer Lotterie einen größeren Geldbetrag gewonnen. Um diesen zu erhalten, müsse er zunächst für ein Prozent der Gewinnsumme in Vorleistung treten. Da der Mann keinen Verdacht schöpfte, besorgte er die geforderten Google-Play-Karten und gab telefonisch die entsprechenden Codes durch. Einmal Beute gemacht, setzten die Betrüger ihr Tun fort. Sie versichertem dem Mann, der Gewinn sei nun noch größer ausgefallen und daher weitere Gebühren wären fällig. Der Erwerb weiterer Guthabenkarten gelang jedoch nicht, denn in dem Verbrauchermarkt lehnte man deren wiederholten Verkauf an den Mann aus Sicherheitsgründen ab. Die weibliche Anruferin brachte den Geschädigten schließlich dazu, in einem Kiosk über einen Bezahldienst Geld auf ein Konto ins Ausland zu überweisen. Doch damit nicht genug. Wiederum gab die Frau an, dass weitere Gebühren fällig wären. Ein erneuter Versuch, Geld über den Bezahldienst zu überweisen, schlug jedoch fehl. Die Firma nahm aus Sicherheitsgründen keine weiteren Überweisungen des Mannes an, da sie Betrug vermutete. Mehrere weitere Tage versuchte die unbekannte Anruferin, den Mann zum Überweisen von Geld zu bewegen. Dies geschah jedoch nicht mehr. Der Schaden im mittleren vierstelligen Bereich war da jedoch bereits entstanden.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Ihnen Gewinne versprechen, für die Sie in Vorleistung treten müssen! - Beenden Sie derartige Gespräche unverzüglich! - Fragen Sie Vertrauenspersonen um Rat! - Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre Polizei!

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell