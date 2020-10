Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher kamen über die Terrasse

Jülich (ots)

Vermutlich bereits am Sonntag drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Kurfürstenstraße in Jülich ein. Sie entwendeten bei ihrem Einbruch Bargeld und Schmuck. Aller Wahrscheinlichkeit nach verschafften sich die Täter Zugang über eine gekippte Terrassentür.

Am Mittwoch kontaktierte die Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung in der Kurfürstenstraße die Polizei. Sie hatte festgestellt, dass aus ihrer Wohnung Bargeld und Schmuck entwendet worden war. Einbruchspuren konnte sie jedoch nicht finden. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab sie an, sie habe am Sonntag, den 11.10. ihre Wohnung verlassen und dabei wohl die Tür zur Terrasse nicht geschlossen, sondern auf Kipp stehen lassen. Als die Bewohnerin ihre Wohnung später wieder betrat sah sie, dass die Terrassentür offenstand. Da die Täter jedoch keine offensichtlichen Spuren hinterlassen hatten, dachte sie in diesem Moment nicht an einen Einbruch.

Erst Mittwoch fiel ihr auf, dass Bargeld und Schmuck fehlten.

Denken Sie daran, beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses sämtliche Fenster zu schließen. Gekippte Fenster oder Terrassentüren sind für Einbrecher leicht zu überwinden. Schließen Sie bei Abwesenheit sämtliche Haustüren ab.

Sollten Sie verdächtige Personen sehen, die sich auffällig verhalten, dann zögern Sie nicht, die 110 zu wählen. Jeder Hinweis zählt und wird ernst genommen.

