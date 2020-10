Polizei Düren

POL-DN: Vermisstenfahndung der Polizei Rhein-Kreis-Neuss

Dormagen / Düren (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis-Neuss sucht derzeit nach einer vermissten 13-Jährigen.

Das Mädchen, das in einer Jugendeinrichtung in Dormagen untergebracht war, ist seit dem 08.10.2020 von dort mit unbekanntem Ziel abgängig. Vermutlich hielt sich die Gesuchte am 12.10.2020 noch in Düren auf.

Ein Bild der 13-Jährigen ist im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/dormagen-vermisste-13-jaehrige

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 25 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

