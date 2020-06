Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Mann, nachdem er eine Jugendliche belästigte

Bundespolizisten haben am gestrigen Nachmittag (25. Juni) einen Mann am Dortmunder Hauptbahnhof stellen können, nachdem er einem 17-jährigen Mädchen über das Gesicht leckte.

Während einer Streife wurden Bundespolizisten am gestrigen Nachmittag darauf hingewiesen, dass ein Mann auf einem Bahnsteig am Dortmunder Hauptbahnhof eine Jugendliche belästigt haben soll. Als die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit eintrafen teilte ihnen eine 17-Jährige mit, dass sich ihr soeben ein Mann genähert und durch das Gesicht geleckt habe. Die Bundespolizisten konnten die Person, einen 52-jährigen Mann aus Unna, noch auf dem Bahnsteig antreffen und seine Identität feststellen. Dabei stellte sich ebenfalls heraus, dass der serbische Staatsangehörige bereits ein Hausverbort für den Hauptbahnhof hatte.

Gegen den 52-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

