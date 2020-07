Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Baum

Morbach (ots)

In dem Zeitraum vom Sonntag, den 12.07.2020, bis zum Sonntag, den 19.07.2020, kam es am Sportzentrum in Morbach auf der Höhe des alten Skaterparks in der Nähe des Schwimmbades zu einer Sachbeschädigung eines Baums. Der oder die bislang unbekannten Täter sägten den Baum mittels unbekannten Schneidewerkzeug an, weshalb dieser im Nachhinein gefällt werden musste. Aufgrund des Alters des Baumes beläuft sich der Sachschaden auf circa 5000EUR. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-93740

Ansprechpartner: Marx, PK



