Polizei Düren

POL-DN: Tödlicher Unfall an der Bahnlinie - Zeugen gesucht!

Langerwehe (ots)

In einer Pressemeldung vom 12.10.2020 berichtete die Polizei Düren über einen tödlichen Unfall an der Bahnstrecke von Langerwehe nach Weisweiler (siehe Meldung "Unfall am Bahngleis endet tödlich" Polizei Düren). Nach Lesen der Meldung meldete sich eine Zeugin, die Angaben zu drei Jugendlichen machte, die sich gegen 19:15 Uhr in der Nähe der späteren Unfallortes aufgehalten haben. Die Frau befuhr am Sonntagabend gegen 19:15 Uhr einen asphaltierten Wirtschaftsweg im Nahbereich des Unfallortes. Dabei traf sie auf die Jugendlichen, die dem Wagen Platz machten und ihn passieren ließen. Möglicherweise haben die zwei Mädchen und ein Junge das spätere Opfer auf ihrem Weg gesehen und können weitere Angaben zu ihr machen. Die Zeugin beschrieb alle drei als etwa 16 bis 18 Jahre alt. Der männliche Jugendliche hatte hellblondes Haar und war 180 bis 185 cm groß. Die Mädchen waren kleiner, eine hatte dunkle Haare, eine blondes, längeres Haar. Beide trugen helle Jogginghosen.

Die Jugendlichen werden gebeten sich mit der zuständigen Sachbearbeiterin zu den üblichen Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-8112 in Verbindung zu setzen. Anzumerken sei, dass sie lediglich als Zeugen gesucht werden. Ein Verdacht in irgendeiner Richtung besteht nicht. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell