Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Jungbusch: Sachbeschädigung an mehreren Kfz - Zeugen gesucht

Mannheim/Jungbusch (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Mannheimer Stadtteil Jungbusch zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw, die im Bereich Luisenring/Holzstraße geparkt waren. Ein bislang unbekannter Täter lief über die Motorhauben sowie Dächer von insgesamt fünf Autos und verursachte hierdurch Sachschaden in Form von Dellen und Kratzern. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich; unter 25 Jahre alt; zum Tatzeitpunkt trug er ein rot-schwarz kariertes Hemd.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/12580 in Verbindung zu setzen.

