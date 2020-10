Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Auseinandersetzung Jacke geraubt - Zeugen gesucht

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 1 Uhr an einer Tankstelle in der St. Ilgener Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Dabei sprühte ein bislang Unbekannter mit Pfefferspray auf einen 31-Jährigen, der sich gleich darauf in die Tankstelle flüchtete und einen Rettungswagen alarmierte. Als er im Außenbereich auf die Sanitäter wartete, trifft der Mann erneut auf den unbekannten Täter, der ihn unvermittelt mit Schlägen auf den Kopf angreift. Am Boden liegend sollen weitere, ebenfalls unbekannte Täter, hinzugekommen sein und auf den 31-Jährigen eingetreten haben. Diesem gelang jedoch die Flucht und wurde wenig später von dem bereits verständigten Rettungswagen medizinisch versorgt. Dabei stellt der Verletzte fest, dass seine Jacke samt Inhalt fehlt, welche offenbar in Auseinandersetzung entwendet wurde. Die Schläger flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Lediglich einer der flüchtigen Männer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 1,75 bis 1,80 m groß, schwarze Haare, kräftige Statur. Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalbeamten zu wenden.

