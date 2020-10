Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Spechbach, Rhein-Neckar-Kreis: Vorraum von Bankfiliale verwüstet - Zeugen gesucht!

Spechbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mobiliar umgeworfen und zerstört, Mülleimer ausgeleert, Aushänge und Flyer zerrissen und Getränke auf dem Boden verschüttet - bislang unbekannte Randalierer verwüsteten in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Vorraum einer Bankfiliale in der Hauptstraße. Die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Der entstandene Gesamtschaden kann bislang nicht beziffert werden. Hinweisgeber, die verdächtiges beobachteten haben, werden gebeten, sich unter 06223 92540 an die Ermittler zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell