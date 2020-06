Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 36-Jähriger bei Ausweichmanöver in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 36-jähriger Autofahrer befuhr am Montag, den 15. Juni 2020, gegen 18:30 Uhr die Glaner Straße in Fahrtrichtung Großenkneten.

Dass der vor ihm fahrende Pkw bremste, um nach rechts abzubiegen, bemerkte der 36-Jährige aus Wildeshausen zu spät. Um ein Auffahren zu verhindern, wich der 36-Jährige nach links aus, wobei er allerdings mit einem Baum kollidierte und anschließend auf dem angrenzenden Feld zum Stehen kam.

Der Mann verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am roten Citroen des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell