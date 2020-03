POL-PPWP: Auf Vordermann aufgefahren

Polizeipräsidium Westpfalz

Am Samstagmorgen ist es am Gelterswoog zu einem Auffahrunfall gekommen.

Die 21-jährige Fahrerin eines Pkw war kurz nach 10 Uhr auf der Bundesstraße 270 von Hohenecken kommend in Richtung Pirmasens unterwegs. In Höhe des Gelterswoogs wollte eine andere Autofahrerin vor ihr nach rechts in eine Zufahrt abbiegen. Weil die Nachfolgende das zu spät erkannte, fuhr sie auf den Chevrolet vor ihr auf.

Die 25 Jahre alte Frau erlitt eine leichte Verletzung am Fuß. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden von insgesamt etwa 5.000 Euro. Der Toyota der 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. |mhm

