POL-MA: Plankstadt: 13-jähriger Junge bei Unfall verletzt

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Leicht verletzt wurde ein 13-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr an der Kreuzung Eppelheimer Straße/Eisenbahnstraße und wurde vorsorglich in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Eine 62-jährige Hyundai-Fahrerin missachtete beim Linksabbiegen den ordnungsgemäß fahrenden Radfahrer und erfasst ihn. Der Junge stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Mutter wurde verständigt und eilte an die Unfallstelle.

Am Auto entstand ein Schaden von 1.500 Euro; die Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.

