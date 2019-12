Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Schmuck bei Einbruch gestohlen - Wer kann Hinweise geben ?

Mannheim (ots)

Aus den Räumlichkeiten eines Anwesens im Adolf-Damaschke-Ring im Mannheimer Stadtteil Feudenheim entwendeten bislang nicht ermittelte Täter Schmuck in aktuell nicht bekanntem Wert. Die Geschädigte stellte das Fehlen am Mittwoch kurz vor 11 Uhr fest und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen, die evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

