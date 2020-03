Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw ausgebrannt - Wer kann Hinweise geben?

Otterberg (ots)

Ein gestohlener Pkw ist am späten Sonntagabend auf einem Feld bei Otterberg ausgebrannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der weiße Chevrolet Malibu wurde zwischen Freitag und Samstag in der Hauptstraße gestohlen. Der Wagen war zum Zeitpunkt des Diebstahls unverschlossen, der Autoschlüssel steckte. Zeugen entdeckten das brennende Fahrzeug am Sonntag hinter dem Solarpark zwischen Otterberg und Baalborn auf einem Feld. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mindestens 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat am Sonntag zwischen 21 Uhr und 22 Uhr Verdächtiges zwischen Otterberg und Baalborn wahrgenommen? Wo ist der weiße Chevrol Malibu seit dem späten Freitagnachmittag aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

