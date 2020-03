Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laptop aus Auto gestohlen

Otterberg (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Sonntag an einem Pkw zu schaffen gemacht, der in der der Eschendelle geparkt war.

Der 34-jährige Fahrzeughalter hatte seinen Geländewagen nicht abgeschlossen. Im Auto lag ein Laptop der Marke HP. Die Diebe hatten leichtes Spiel. Sie öffneten die Tür des Suzuki und schnappten sich den Computer im Wert von etwa 1.200 Euro. Sie entkamen unerkannt.

Der Geschädigte gab an, sein Auto am Freitagabend um 19 Uhr abgestellt zu haben. Den Diebstahl bemerke er um Mitternacht.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Laptops geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell