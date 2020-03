Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Röhrenfernseher gewaltsam gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Eine 33-Jährige steht im Verdacht, am Sonntagnachmittag im Stadtgebiet eine 72-Jährige um ihren Fernseher gebracht zu haben. Die junge Frau klopfte in einem Mehrfamilienhaus an die Wohnungstür der Seniorin. Als die 72-Jährige die Verdächtige nach einem Wortgefecht nicht einließ, verschaffte sich die Frau gewaltsam Zutritt. Die Seniorin wurde nicht verletzt. Aus der Wohnung entwendete die 33-Jährige einen Röhrenfernseher. Anwohner hielten die Verdächtige im Treppenhaus bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die 33-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. Die Polizei schließt eine sogenannte Beziehungstat nicht aus. Die Ermittlungen dauern an. |erf

