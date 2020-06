Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinsame Pressemeldung des Hauptzollamts Bremen und der Autobahnpolizei Ahlhorn: Betäubungsmittel im Fahrzeug festgestellt +++ Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 14. Juni 2020, kontrollierte eine Streifenbesatzung des Hauptzollamtes Bremen auf der Autobahn 1, Tank-und Raststation Wildeshausen, Richtungsfahrbahn Osnabrück, gegen 21:20 Uhr ein Mietfahrzeug, das von einem 26-jährigen Fahrzeugführer aus dem Rhein-Sieg-Kreis (NRW) geführt wurde. Im Rahmen der zollrechtlichen Überprüfung stellten die Beamten des Zolls im Kofferraum des Mietfahrzeuges 40 Gramm Marihuana fest. Der 26-Jährige teilte zudem mit, dass er letztmalig am Morgen des 14. Junis Marihuana konsumiert habe. Zur abschließenden Überprüfung der Fahrtauglichkeit erschienen unterstützend Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Kontrollort. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Angaben des 26-Jährigen. Zur Durchführung einer Blutprobe wurde der Kontrollierte zu Durch unterstützende Kräfte der Autobahnpolizei Ahlhorn wurde ein

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell