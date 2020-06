Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in Ahlhorn schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 15. Juni 2020 ist es in Großenkneten, Ortsteil Ahlhorn, gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Fahrradfahrerin gekommen. Eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Großenkneten hielt zur Unfallzeit mit ihrem Pkw am rechten Fahrbahnrand der Katharinenstraße. Beim Öffnen der Tür der Fahrerseite übersah die 53-Jährige eine 67-jährige Fahrradfahrerin aus der Gemeinde Großenkneten, die am haltenden Pkw vorbeifahren wollte. Die 67-Jährige stieß mit ihrem Fahrrad gegen die Tür. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin zu Boden. Sie erlitt schwere Verletzungen. Die 67-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand geringer Sachschaden.

