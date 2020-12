Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 07. Dezember 2020, gegen 16.30 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 26-jährigen Leichtkraftrad-Fahrer, welcher in Löningen wohnhaft ist, in der Straße Alter Kirchweg. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Leichtkraftrad ein entstempeltes Kennzeichen angebracht war. Das Leichtkraftrad war nicht angemeldet. Zudem war der 26-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des Leichtkraftrades. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Fahrer eingeleitet.

Löningen- Corona-Verstoß

Am Montag, 07. Dezember 2020, gegen 18.45 Uhr, konnten Polizeibeamte eine Gruppe von fünf Personen aus fünf unterschiedlichen Haushalten an der Hase, Brockhöhe, feststellen. Die Beamten stellten die Personalien der angetroffenen Personen im Alter von 14 bis 21 Jahren fest und sprachen diesen einen Platzverweis aus. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz wurde eingeleitet. Gegen einen 21-Jährigen wurde zudem ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da dieser gegenüber den Beamten falsche Angaben zu seiner Person gemacht hatte.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 07. Dezember 2020, gegen 17.30 Uhr, kam es in der Stalfördener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Begegnungsverkehr kam es zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel eines VW Golfs und eines Geländewagens. An dem schwarzen VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Die Fahrerin oder der Fahrer des Geländewagens setzte die Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

