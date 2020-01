Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zimmerbrand verursachte hohen Sachschaden

Karlsruhe (ots)

Einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro verursachte ein Zimmerbrand in einer Praxis in der Blücherstraße am frühen Mittwochmorgen. Der Brand wurde kurz nach 04.00 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich der im Hausbewohner bereits vom Obergeschoß ins Freie retten können. Er wurde vor Ort ärztlich versorgt. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Durch den Brand breitete sich Rauch im gesamten Gebäude aus, sodass Lüftungsmaßnahmen notwendig waren. Nach den bisherigen Feststellungen dürfte eine nicht gelöschte Kerze den Brand verursacht haben. Während den Löscharbeiten kam es zu zeitweisen Beeinträchtigungen des Straßenbahnverkehrs.

