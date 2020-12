Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Damme- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 07. Dezember 2020, gegen 10.20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 20-jährigen PKW-Fahrer aus Damme in der Straße Grüner Weg. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Holdorf- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 07. Dezember 2020, gegen 14.53 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen Kleinkraftfahrer, welcher in Lembruch wohnhaft ist, in der Dammer Straße. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zum Führen des Kleinkraftrades war. Diesem wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 07. Dezember 2020, gegen 14.35 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Klapphakenstraße und Meyerhofstraße zu einem Verkehrsunfall. An der Kreuzung beabsichtigte ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne nach links in die Meyerhofstraße abzubiegen. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt eines entgegenkommenden 33-jährigen PKW-Fahrers aus Lohne. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 33-Jährige leicht verletzt wurde. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe wurde bisher auf 7500 Euro geschätzt.

Neuenkirchen-Vörden- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 07. Dezember 2020, gegen 16.20 Uhr, kam es in der Holdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Steinfeld befuhr die Holdorfer Straße in Richtung Holdorf. Als dieser ein Treckergespann eines 53-jährigen Fahrers aus Holdorf überholte, kam der 24-Jährige nach links von der Fahrbahn ab. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn geriet der 24-Jährige ins Schleudern und prallte mit dem PKW gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Sein 21-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden am PKW wurde auf ca. 4000 Euro geschätzt.

