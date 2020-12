POL-CLP: Einzelmeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Landkreise Cloppenburg und Vechta: +++ Bundesweiter Aktionstag zur Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr +++ Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta beteiligt sich am Kontrolltag

Am Montag, 07. Dezember 2020, führten Polizei, Ordnungsbehörden und Verkehrsunternehmen Kontrollen im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages zur Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr durch. Ziel der Kontrollen war insbesondere die Sensibilisierung der Fahrgäste hinsichtlich der Notwendigkeit des Abstandhaltens und des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Vor dem Hintergrund überprüften auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in der Zeit von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr die Bahnhöfe, Zentralen Busbahnhöfe (ZOB), Bushaltestellen an den Schulen sowie stark frequentierte Schulwege in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta. Unterstützt wurden die örtlichen Beamten von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei.

Insgesamt zieht die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ein positives Fazit aus den Kontrollen. "Der Großteil der Fahrgäste haben die geltenden Regelungen verinnerlicht und verhielten sich verordnungskonform", so Polizeidirektor Walter Sieveke (Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta). Vereinzelt konnten die Beamten feststellen, dass die Mund-Nasen-Bedeckung nicht ordnungsgemäß getragen wurde. In Gesprächen wiesen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten die betroffenen Personen auf die richtige Trageweise hin, welche umgehend reagierten und ihre Trageweise korrigierten. Lediglich in zwei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren auf Grundlage der derzeit geltenden niedersächsischen Verordnung eingeleitet.

