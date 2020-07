Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Verkehrsunfall im Kreisverkehr gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Montag gegen 21:00 Uhr ereignete in einem Kreisel im Bereich der Henriette-Obermüller-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 30-jährigen Kia-Fahrer und einem 63-jährigen Rollerfahrer. Der Rollerfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der Pkw-Fahrer die Henriette-Obermüller-Straße und wollte über den Kreisverkehr in die Philipp-Reis-Straße abbiegen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete er offenbar den Rollerfahrer, so dass dieser eine Vollbremsung einleiten musste und stürzte.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/944840, mit der Verkehrsgruppe BAB in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell