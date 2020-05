Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Illegale Entsorgung von Asbestplatten - Polizei ermittelt

Bild-Infos

Download

Wolfsburg (ots)

Süpplingburg, Kreisstraße 12, Waldgebiet Dorm 06.05.2020, 17.00 Uhr - 08.05.2020, 09.30

Am vergangenen Freitag wurde der Polizei in Süpplingen mitgeteilt, dass es in dem Waldgebiet Dorm, an der Kreisstraße 12 zwischen Süpplingenburg und Groß Steinum zu einer Umweltverschmutzung gekommen ist. Unbekannte hatten dort illegal Asbestplatten entsorgt.

Vor Ort fanden die Beamten insgesamt neun Welleternitplatten vor, die links des Weges fein säuberlich aufgestapelt waren.

Zeugenhinweise ergaben, dass die Platten dort in dem Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag 17.00 Uhr bis Freitagvormittag 09.30 Uhr abgelegt wurden.

Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen die Hinweise auf einen Verursacher geben können. Möglicherweise sind in den vergangenen Tagen Bauarbeiten durchgeführt worden, wo solche Eternitplatten abgebaut wurden. Anderenfalls könnte Spaziergängern oder Autofahrern ein Fahrzeug aufgefallen sein, welches zur fraglichen Zeit dort unterwegs war.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Süpplingen oder die Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell