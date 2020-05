Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Radfahrer prallt gegen PKW - 21-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße, VW Parkplatz Wellekamp 11.05.2020, 22.10 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer ereignete sich am Montagabend auf dem VW Parkplatz an der Heinrich-Nordhofff-Straße. Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen befuhr gegen 22.10 Uhr ein 21 Jahre alter Radfahrer quer durch die Fahrzeugreihen auf dem VW-Parkplatz zwischen den Straßen Heinrich-Nordhoff-Straße und Wellekamp. Dabei übersah er einen 26 Jahre alten Fahrzeugführer, der mit seinem Seat Ibiza einen Parkplatz suchte. Der Radfahrer prallte gegen den Seat, wurde auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und anschließend mit dem Krankenwagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht. Die Wucht des Aufpralls war derart heftig, dass am Seat die Seitenscheibe vollständig zerstört wurde. Die Windschutzscheibe war mittig gerissen, der Kotflügel und die Beifahrertür waren eingedellt und wiesen Lackschäden auf. Der Pkw und das Fahrrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf rund 2.000 Euro.

