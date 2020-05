Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mülltonne gerät in Brand - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hehlingen, Zum Haselhorst 10.05.2020, 02.50 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in den frühen Morgenstunden des Sonntags eine Mülltonne an einem Wohnhaus in der Straße Zum Haselhorst in Brand. Gegen 02.50 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge den Brand bemerkt und die Polizei und Feuerwehr alarmiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte der Zeuge die Mülltonne schon vorsorglich an die Straße geschoben, wo sie von der Feuerwehr schnell abgelöscht werden konnte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittler können einen Zusammenhang zu den jüngsten Bränden nicht ausschließen. Von daher suchen die Beamten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Insbesondere ist der Zeitraum zwischen 02.30 Uhr und 02.50 Uhr für die Ermittler interessant.

Hinweise nimmt das 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Heßlinger Straße 27, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

