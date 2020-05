Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte dringen auf Gehöfte ein - Werkzeug und Steuerelektronik entwendet

Wolfsburg (ots)

Groß Twülpstedt, OT Groß Sisbeck, Susbeke 11.05.2020, 00.55 - 01.25 Uhr

Helmstedt, Vorsfelder Straße 11.05.2020, 17.00 Uhr - 12.05.2020, 07.00 Uhr

Süpplingen, Steinweg 12.05.2020, 00.00 Uhr - 05.15 Uhr

Zu mehreren Diebstählen auf landwirtschaftlichen Gehöften kam es in den letzten Tagen im Landkreis Helmstedt. Betroffen waren Höfe in Groß Sisbeck, Süpplingen und Helmstedt.

Am Montagmorgen gelangten Unbekannte zwischen 00.55 Uhr und 01.25 Uhr auf den Hof eines landwirtschaftlichen Betriebs in der Straße Sesbeke in Groß Sisbeck. Hier begaben sich die Unbekannten an die rückwärtige Gebäudeseite und begaben sich in die dortige Werkstatt. Dort fanden sie diverses Werkzeug vor, welches sie an sich nahmen und den Hof in unbekannte Richtung wieder verließen. Wie hoch der hier angerichtete Schaden ist, wir eine Aufstellung in den nächsten Tagen ergeben.

In der Vorsfelder Straße in Helmstedt gelangten die Täter unter Überwindung des Tores auf den Hof. Hier hatte der Besitzer am Montagnachmittag um 17.00 Uhr das Tor verschlossen und es am Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr wieder geöffnet. In dieser Zeit dürften sich die Unbekannten auf dem Hof zu schaffen gemacht haben. Dabei montierten sie von zwei dort befindlichen Traktoren die Lenkräder ab und entwendeten diese. Danach verschwanden sie unerkannt. Der Schaden beträgt hier etwa 2.000 Euro.

In der Straße Steinweg in Süpplingen überwanden Unbekannte am Dienstag zwischen Mitternacht und 05.15 Uhr ebenfalls das Hoftor und gelangten so auf den Betriebshof eines dort ansässigen landwirtschaftlichen Anwesens. Hier öffneten sie gewaltsam die Türen zweier Betriebshallen und entwendeten von den dort untergestellten Traktoren elektronische Steuergeräte. Der hier entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 10.000 Euro.

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen allen Taten nicht ausschließen.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben. Möglicherweise sind ja auch Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die Tage zuvor in der Nähe der landwirtschaftlichen Gehöfte gesichtet wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

