Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, tätlicher Angriff, Hehlerei - ein kleiner Einblick in einen Schwerpunkteinsatz

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1236

Im Rahmen eines am Mittwoch (11.11.) durchgeführten Schwerpunkteinsatzes haben Beamte der Dortmunder Polizei im Bereich der nördlichen Innenstadt mehrere Straftaten festgestellt. In einem Fall missachtete ein Rollerfahrer die Anhaltezeichen eines Beamten, fuhr auf diesen zu und griff ihn tätlich an. Bei seiner Festnahme lieferte der Mann so manchen Grund für eben diese.

So fiel ihnen gegen 12.40 Uhr der besagte Rollerfahrer auf, der von der Gronaustraße auf die Danewerkstraße abbog. In Höhe der Hausnummer 10 sollte er angehalten und kontrolliert werden. Die gegebenen Anhaltezeichen missachtete der Fahrer jedoch und fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit auf den Polizisten zu. Durch einen Sprung zur Seite und einen beherzten Griff in Richtung Roller kam dieser letztlich zum Stillstand. Unvermittelt stieß der Mann sein Gefährt gegen den Beamten und rannte über die Gronaustraße in Richtung Heroldstraße. Der Polizist erlitt leichte Verletzungen.

Die Einsatzkräfte nahmen den 24-Jährigen letztlich nach einen weiteren gescheiterten Fluchtversuch in einem Gebüsch liegend auf der Heroldstraße fest. Der junge Mann räumte ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum, den ein freiwilliger Drogenvortest auf THC bekräftigte. Bei der Ansicht des Rollers stellten die Beamten darüber hinaus erhebliche Mängel fest. Zur Erstellung eines technischen Gutachtens stellten sie ihn sicher.

Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen unter anderem wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

30 Minuten zuvor hatten sie auf der Brunnenstraße einen Mann kontrolliert, der diese offenbar mit einem neuwertigen Fahrrad befuhr. Die Person und das Rad stimmten einfach nicht überein. Eine Überprüfung bestätigte die Vermutungen der Polizisten. Das Fahrrad lag als gestohlen ein. Den Angaben des 47-jährigen Dortmunders zufolge, hatte er das Rad von einem Bekannten gekauft. Die Beamten stellten es sicher. Den 47-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Hehlerei.

Einen weiteren Treffer erzielten die Einsatzkräfte im Bereich der S-Bahnhaltestelle an der Straße Bleichmärsch. Dort trafen die Polizisten gegen 15.25 Uhr auf einen Mann, der ebenfalls mit einem hochwertigen Fahrrad unterwegs war. Auch hier ließ sie ihr Bauchgefühl nicht im Stich. Aufgrund fehlender Eigentumsnachweise ergab sich vor Ort der Verdacht des Diebstahls. Die Beamten stellten das Rad sicher und fertigten eine entsprechende Strafanzeige gegen den 47-Jährigen aus Dortmund.

