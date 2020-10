Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Widerstand gegen Polizeibeamte Donnerstag, 29.10.2020, 20.45 Uhr

SpeyerSpeyer (ots)

Nachdem ein 36-jähriger Mann am heutigen Donnerstagabend auf dem Postplatz in Speyer seine Lebensgefährtin mehrfach geschlagen und verletzt hatte, wurde von Passanten die Polizei hinzugezogen. Auch gegenüber der Polizei zeigte er sich uneinsichtig und versuchte sich diesen in aggressiver Weise zu nähern. Als er wiederholt den Aufforderungen der Polizei nicht nachkommen wollte, sollte er zu Boden gebracht und fixiert werden. Hierbei leistete der offensichtlich stark alkoholisierte Speyerer unter enormem Kraftaufwand Widerstand gegen die Polizisten, sodass ein Elektroschockgerät eingesetzt werden musste. Hiernach konnte er in Gewahrsam genommen werden. Der Beschuldigte blieb unverletzt. Ein 27-jähriger Polizeibeamter verletzte sich leicht an der Hand.

