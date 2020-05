Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auto brennt in Garagenzufahrt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Morgen, gegen 03:45 Uhr, brannte in einer Garagenzufahrt an der Johannesstraße das Auto eines 35-Jährigen. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein weiteres Auto beschädigt. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

