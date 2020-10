Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zeuge findet Schmuckschatullen - Polizei sucht Geschädigte (24/1810)

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

SpeyerSpeyer (ots)

18.10.2020

Durch Spaziergänger wurden am 18.10.2020 am Wegesrand des Ersten Richtweg zwei Schmuckschatullen mit diverse Broschen, Ringen, Ohrringen, Armbändern, Armbanduhren sowie Ketten aufgefunden. Insgesamt handelt es sich um 33 Modeschmuckstücke, die bei der Polizei Speyer zusammen mit den Schmuckschatullen durch die Finder abgeben wurden. Ein Besitzer konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Da die Schmuckschatullen vermutlich zuvor entwendet wurden, einen solche Tat bei der Polizei Speyer jedoch bislang nicht zur Anzeige gebracht wurde, wird nach den Eigentümern bzw. Zeugen gesucht, die Hinweise zum Ableger der Schatullen geben können (Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell