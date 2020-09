Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Brand in der Welperstraße

Hattingen (ots)

Am Samstagmorgen kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Welperstraße zu einem Feuer. Die Bewohner der im 2. Obergeschoss liegenden Wohnung waren bei Ausbruch des Feuers nicht zu Hause, die restlichen Bewohner des 3-Familienhauses begaben sich selbstständig ins Freie. In der Wohnung entstand ein hoher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten auf die anderen Wohnung verhindern. Ergebnisse eines Brandermittlers ergaben, dass das Feuer durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Ursächlich war eine 3-fach Steckdose, die im Wohnzimmer an einer Wandsteckdose angeschlossen war.

