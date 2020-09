Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Einbruch in den Verkaufsraum einer Tankstelle

Schwelm (ots)

In der Nacht zum heutigen Sonntag gegen 02:30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle an der Hattinger Straße ein. Da bei der Tatausführung mehrfach massive Gewalt gegen Gebäudeteile gerichtet wurde, hofft die Polizei noch auf weitere Zeugen oder Hinweisgeber, welche verdächtige Beobachtungen im Tatzusammenhang gemacht haben könnten. Aus den Räumen der Tankstelle wurden Bargeld, Kfz-Zubehör sowie größere Mengen Tabakwaren entwendet. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02333 9166-4000 rund um die Uhr entgegen.

