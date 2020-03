Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sattelauflieger schwenkt aus: Frau zwischen Einkaufswagen und Auto eingeklemmt

Bad Driburg (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Freitag, 20. März, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Siedlerplatz in Bad Driburg. Gegen 11.15 Uhr schwenkte beim Rangieren der Sattelauflieger eines Lkw soweit aus, dass der Auflieger gegen einen Einkaufswagen stieß. Dadurch wurde eine 60-jährige Frau, die gerade ihre Einkäufe in dem Kofferraum ihres Autos verstauen wollte, zwischen Einkaufswagen und dem Heck ihres Autos eingeklemmt. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. /nig

