Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Kfz-Handel

Gevelsberg (ots)

In der Nacht von gestern auf heute gegen 03:50 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in den Bürocontainer eines Gebrauchtwagenhandels an der Hagener Straße ein. Im Geschäftsraum wurden sämtliche Behältnisse geöffnet, durchwühlt und der Inhalt auf dem Boden verteilt. Im Tatzusammenhang wurde außerdem die Scheibe eines dort abgestellten schwarzen Pkw Mercedes-Benz C 180 eingeschlagen und dessen Motorhaube geöffnet. Zu entwendeten Gegenständen ist bislang nichts bekannt.

