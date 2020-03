Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Autofahrer mit verbotenem Schlagstock erwischt

Seifhennersdorf (ots)

Einen 31-jährigen tschechischen Autofahrer kontrollierten Bundespolizisten am 25. März 2020 in Seifhennersdorf. Der polizeibekannte Dieb war gegen 22:40 Uhr mit einem Landsmann in einem schwarzen 5er BMW mit Zittauer Kennzeichen unterwegs. Die Beamten entdeckten im Türfach einen bereit liegenden Teleskopschlagstock. Dieser darf in der Öffentlichkeit nicht geführt werden.

Damit handelte er sich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz ein.

