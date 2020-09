Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbrecher hebeln Tür auf

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag brachen Unbekannte in der Zeit von 10:50 Uhr bis 11:45 Uhr, in eine Wohnung in der Hagener Straße ein. Die Wohnung befindet sich im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Täter öffneten durch Hebeln die Eingangstür und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine.

