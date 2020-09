Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Motorradfahrer stürzt bei Testfahrt

Schwelm (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus Radevormwald wollte am Mittwochvormittag mit einem Motorrad eine Testfahrt durchführen. Auf der Hauptstraße verlor er dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Er stürzte auf die linke Fahrzeugseite und rutschte in zwei am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuge. Er selbst verletzte sich bei dem Sturz an der Hand, medizinische Hilfe benötigte er aber nicht.

