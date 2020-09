Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Bei Sturz mit Fahrrad leicht verletzt

Schwelm (ots)

37-jährige Radfahrerin fuhr am Mittwochmorgen auf dem Radweg an der Hauptstraße in Richtung Möllenkotter Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr sie aus Unachtsamkeit zu dicht an die Bordsteinkante, verlor die Kontrolle und stürzte auf die Fahrbahn. Eine Fremdeinwirkung durch andere Verkehrsteilnehmer gab es nicht. Die 37-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

