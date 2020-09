Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall auf der Haßlinghauser Straße

Schwelm (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein 24-jähriger Mofafahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 24-Jährige fuhr auf der Haßlinghauser Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße, als er in Höhe der Hausnummer 16-18 von dem Ford eines 42-Jährigen erfasst wurde, der zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoße und der Mofafahrer verletzte sich leicht, in ein Krankenhaus musste er nicht gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell