Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Radfahrerin stürzt mit Fahrrad

Hattingen (ots)

Eine 40-jährige Radfahrerin stürzte am Montagabend aufgrund eines internistischen Notfalls. Sie fuhr mit ihrem Pedelec auf der Straße An der Kost in Richtung Hüttenstraße. Kurz vor der Einmündung zur Hüttenstraße wurde der Bochumerin nach eigenen Angaben schwindelig und sie verlor kurzfristig das Bewusstsein. Sie wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell