Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Kupferkabel von Baustelle gestohlen

Sprockhövel (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem derzeit leerstehendem Gebäudetrakt an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule und machten sich an den Stromkabeln zu schaffen. Der Gebäudetrakt befindet sich derzeit im Renovierungszustand. Insgesamt erbeuteten die Täter etwa 75 m Kupferkabel.

