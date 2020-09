Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfall mit Radfahrer auf der Frankfurter Straße

Schwelm (ots)

Ein 40-jähriger Schwelmer fuhr am Dienstagmorgen mit seinem Dacia auf der Frankfurter Straße in Richtung B483. In Höhe des Ländchenweges wollte er nach links in diesen abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der 63-jährige Radfahrer schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

