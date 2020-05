Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Unfallflucht auf Lidl Parkplatz

Mutterstadt (ots)

Am Samstag, 30.05.20, kam es auf dem Lidl Parkplatz in der Ludwigshafener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 56-Jährige aus Ludwigshafen parkte rückwärts aus einer Parklücke aus und übersah hierbei ein rotes Fahrzeug, welches gerade hinter ihr vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Während die Ludwigshafenerin daraufhin kurz in den Markt ging, um von dort die Polizei zu verständigen, entfernte sich das andere, unfallbeteiligte Fahrzeug von der Unfallstelle. Am Steuer soll eine weibliche Person gesessen haben. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen, roten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

