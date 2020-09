Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Bei Sturz mit Motorrad schwer verletzt

Hattingen (ots)

Am Mittwochnachmittag wollte der 67-jährige Motorradfahrer mit seinem Krad von dem Gelände einer Firma über die Grundstücksausfahrt in Richtung Nierfeldstraße fahren. Auf Höhe von Parkboxen beschleunigte das Zweirad und er Fahrer verlor die Kontrolle. Das Motorrad kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte insgesamt fünf geparkte Pkw. Der 67-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen kann ein technischer Defekt an dem Motorrad nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell