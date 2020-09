Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Fußgänger auf Zebrastreifen angefahren

Polizei sucht Unfallzeugen

Hattingen (ots)

Wie der Polizei erst nachträglich angezeigt worden ist, wurde ein 53-jähriger Hattinger in der Zeit vom 24.09.2020, 11:20 Uhr bis 24.09.2020, 11:30 Uhr auf dem Zebrastreifen der Straße Im Heggerfeld, nahe der Kreuzung Welperstraße, angefahren. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog der verursachende Pkw, von der Welperstraße nach rechts in die Straße Im Heggerfeld ein und stieß beim Unfall seitlich gegen den Körper des Fußgängers; der unbekannte Fahrer flüchtetet daraufhin mit seinem Fahrzeug, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern und ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs sowie der Art seiner Beteiligung zu ermöglichen. Der 53-Jährige begab sich leicht verletzt in medizinische Behandlung.

Hinweise zum Fahrzeug, zu den Insassen sowie zum Unfallhergang bittet die Polizei unter der Rufnummer 02324 9166-6000 mitzuteilen.

