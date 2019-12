Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191212.2 Itzehoe: Widerständler beleidigt Polizeibeamte

In der Nacht zu heute waren Streifen im Itzehoer Stadtgebiet eingesetzt, weil eine amtsbekannte Person andere Menschen belästigen sollte. Letztlich wurden auch die Einsatzkräfte Opfer wilder Beschimpfungen, eine Ingewahrsamnahme des Beschuldigten mündete in einem Widerstand.

Gegen 01.30 Uhr rückten Beamte in die St.-Jürgen-Straße aus, weil ein 37-Jähriger dort die Gäste des ansässigen Etablissements beleidigen und bepöbeln sollte. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich der Störenfried bereits entfernt. Ihn trafen die Ordnungshüter allerding wenig später laut schreiend im Holzkamp an. Nach einem Schwall von Beleidigungen entschieden sich die Einsatzkräfte, den unruhigen und schwer zugänglichen Schenefelder in Gewahrsam zu nehmen. Gegenüber der Maßnahme sperrte sich der Beschuldigte vor Ort erheblich, was sich schließlich auf dem Itzehoer Revier fortsetzte. Unter Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt brachten die Beamten den 37-Jährigen letztlich zur Ruhe - ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 2,24 Promille. Zur Ausnüchterung und zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der Mann einige Stunden in der Zelle - er wird sich wegen der Beleidigung und wegen des Widerstandes verantworten müssen.

