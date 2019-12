Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191211.3 Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss

Itzehoe (ots)

Dienstagabend hat eine Streife in Itzehoe einen Mann kontrolliert, der unter dem Einfluss von Drogen am Steuer eines Autos saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Gegen 21.30 Uhr stoppten die Beamten in der Hindenburgstraße einen Hyundai, auf dessen Fahrersitz sich ein 26-Jähriger befand. Während der Kontrolle von Auto und Fahrer stellten die Einsatzkräfte Auffälligkeiten an den Augen ihres Gegenübers fest, die auf vorangegangenen Drogenkonsum schließen ließen. Ein darauf freiwillig durch den Itzehoer absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, so dass sich der Betroffene einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Er wird sich nun wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.

Merle Neufeld

