Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Parkendes Fahrzeug in der Siegbertstraße beschädigt und geflüchtet (48/2810)

SpeyerSpeyer (ots)

27.10 - 28.10.2020, 20:00 - 16:15 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstag, 20:00 - Mittwoch, 16:15 Uhr einen Alfa Giuletta mit Neustadter Kennzeichen, der in diesem Zeitraum am rechten Fahrbahnrand in der Siegbertstraße geparkt stand. An diesem konnte ein frischer Unfallschaden von ca. 1000EUR am vorderen Kotflügel festgestellt werden. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Schadensverursacher geben können. (Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

