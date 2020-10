Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fußgänger durch zurücksetzenden Pkw leicht verletzt (08/2810)

SpeyerSpeyer (ots)

28.10.2020, 13:39 Uhr

Leicht verletzt wurde ein 24-jähriger Fußgänger aus Neustadt, als er hinter einem Golf vorbeiging, der an der Einmündung Augustinergasse / Armbruststraße stand. Aufgrund eines Radfahrers in der Armbruststraße setzte die 35-jährige Fahrerin leicht mit ihrem Fahrzeug zurück, um den Radfahrer passieren zu lassen. Hierbei übersah sie den Fußgänger, welcher gerade hinter ihrem Fahrzeug entlanglief und touchierte ihn am Knie. Der 24-jährige wurde dadurch leicht verletzt.

